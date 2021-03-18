Дубли Ларссона и Соболева помогли «Спартаку» разгромить «Урал» в матче РПЛ

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Московский «Спартак» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубли Ларссона и Соболева помогли «Спартаку» разгромить «Урал» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая в Москве на «Открытие Арене», завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Спартаку» принесли голы Джордана Ларссона, забившего на 12-й и 57-й минутах, Квинси Промеса, отличившегося на 26-й минуте, и Александра Соболева, дважды реализовавшего пенальти — в компенсированное и к первому (45 + 2), и ко второму тайму (90 + 7) время.

«Урал» ответил голом Эрика Бикфалви, забившего с пенальти на 55-й минуте.

«Спартак» с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 26 очками — 12-й.

Ранее сообщалось, что гол Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Уфу» в матче РПЛ.

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