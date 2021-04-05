«Милан» опережает «Ювентус» в борьбе за Кварацхелию

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Клубы итальянской Серии A ведут борьбу за полузащитника казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвичу Кварацхелию,
«Милан» опережает «Ювентус» в борьбе за Кварацхелию
  • Reuters

По информации Tuttomercatoweb, «Милан» опережает туринский «Ювентус» в борьбе за Кварацхелию.

Сообщается, что миланский клуб находится в постоянном контакте с представителями полузащитника.

Отмечается, что в трансфере грузинского игрока также заинтересованы «Наполи» и дортмундская «Боруссия».

В нынешнем сезоне Хвича Кварацхелия принял участие в 21 матче Российской премьер-лиги, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что гол Кварацхелии принёс «Рубину» победу над «Сочи» в матче РПЛ.

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