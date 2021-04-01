В «Рубине» намерены приложить максимум усилий, чтобы сохранить Кварацхелию

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов высказался о возможном уходе из клуба грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Уверен, что скоро факсы с запросами на Хвичу пойдут пачками. Слушайте, ведь ему 20 лет исполнилось, грубо говоря, вчера. Он заиграл в 19 лет и только-только портфель школьный убрал. Талант! Я бы очень хотел, чтобы следующий сезон он отыграл у нас. Приложу максимум усилий, чтобы его у нас оставить. При этом я понимаю, что пересидеть Хвиче у нас тоже нельзя. На Дибалу его готов обменять», — цитирует Сайманова «Бизнес Online».

Кварацхелия выступает за «Рубин» с 2019 года. В этом сезоне он провёл за команду 20 матчей, забил три мяча и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что матч 28-го тура РПЛ «Рубин» — «Динамо» перенесён.