Орлов призвал «Зенит» купить полузащитника «Рубина» Кварацхелию

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Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии.
Орлов призвал «Зенит» купить полузащитника «Рубина» Кварацхелию
  • © РИА Новости / Ирина Мотина

«В составе казанского «Рубина» я бы, конечно, выделил Хвичу Кварацхелию. Хвича до этого играл в московском «Локомотиве», но что-то там не сошлось, его отпустили. А где были селекционеры петербургского «Зенита»? Чего бы его не пригласить? Вот как они работают?» — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

По мнению комментатора, Кварацхелия согласился бы перейти в «Зенит».

«Хвича Кварацхелия и сейчас готов, но там уже цена вопроса. Но его надо брать. Таких футболистов надо набирать для Лиги чемпионов. Ну а как иначе?» — добавил он.

После 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на первом месте в турнирной таблице расположился петербургский «Зенит» с 42 очками. На втором месте идёт ЦСКА с 40 очками. На третьем — «Спартак» с 38 очками.

Ранее сообщалось, что «Рубин» победил «Зенит» в матче РПЛ.

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