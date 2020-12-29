В «Рубине» выразили готовность отпустить Кварацхелию в Европу при условии интересного предложения

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Руководство «Рубина» отреагировало на заявление полузащитника Хвичи Кварацхелии о том, что он не планирует длительное время выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
В «Рубине» выразили готовность отпустить Кварацхелию в Европу при условии интересного предложения
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Спортсмен был признан лучшим футболистом 2020 года в Грузии. В интервью местным СМИ он рассказал о намерении играть в Европе.

«Мы готовы его отпустить, если будет реальное и интересное предложение. Он парень молодой, надо, чтобы он не сел на лавку в клубе из сильного чемпионата. Хвича взрослеет, меняется, возмужал буквально за полгода, превратился в игрока стартового состава», — цитирует генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова РИА Новости.

Ранее этот функционер заявил, что его команде не нужен Кокорин.

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