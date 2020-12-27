Гендиректор «Рубина» заявил, что его команде не нужен Кокорин

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что казанский клуб отказался от мысли подписать форварда московского «Спартака» Александра Кокорина.

«Мы с тренерским штабом для себя определили, что взрослых футболистов на сходе брать больше не будем. Если игрок уже достиг определённого уровня и дальше уже не вырастет, то зачем он нам? Мы его не продадим ведь потом. Мы в этом году приглашали Александра Кокорина. И сейчас у нас есть возможность его взять, но он нам не нужен. Хотя это качественный футболист, нам нужно смотреть вперёд и развиваться. В этом плане подобный трансфер нам ничего не даст. Мы и в дальнейшем планируем так вести трансферную политику», — цитирует Сайманова «Бизнес Online».

В текущем сезоне Кокорин провёл восемь матчей в Российской премьер-лиге, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее гендиректор «Сочи» высказался о возможном возвращении Кокорина.