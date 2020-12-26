Гендиректор «Сочи» высказался о возможном возвращении Кокорина

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слухи о возможном возвращении в команду форварда «Спартака» Александра Кокорина.

«Всё возможно в этой жизни. Я в этот период с Александром не разговаривал, но понимаю, что он получает мало времени и часто травмируется. При возможности пообщаюсь с ним — и, может, он расскажет, что происходит. Дай бог ему это игровое время получать. Знаю, что он очень любит играть в футбол и очень хочет играть. И понимаем, что в его возрасте и ситуации игровая практика должна быть как можно более регулярная», — приводит слова Рубашко «Спорт-Экспресс».

Кокорин перешёл в «Спартак» летом 2020 года из «Сочи», за который выступал на правах аренды из «Зенита». Из-за частых травм форвард провёл за новый клуб только десять матчей, в которых забил два мяча.

Ранее Кристиан Нобоа объяснил, почему у Кокорина не получается заиграть в «Спартаке».