Нобоа объяснил, почему у Кокорина не получается игра в «Спартаке»
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- РИА Новости
«Он такой футболист, что ему нужна поддержка. Надо понимать, куда отдать ему пас. Играя со мной, он знал, что, если хорошо откроется, я ему обязательно отдам и сделаю это правильно. А главное — у него не получается в «Спартаке» из-за травмы. Когда у меня травмы, я тоже не могу играть так, как умею», — цитирует Нобоа «Спорт-Экспресс».
Кокорин перешёл в «Спартак» летом. В его активе десять матчей за московский клуб во всех турнирах, в которых он забил два мяча и отдал две результативные передачи.
Ранее в «Сочи» отреагировали на слухи о возвращении Кокорина из «Спартака».