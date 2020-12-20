Нобоа объяснил, почему у Кокорина не получается игра в «Спартаке»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о своём бывшем одноклубнике, нападающем московского «Спартака» Александре Кокорине.

«Он такой футболист, что ему нужна поддержка. Надо понимать, куда отдать ему пас. Играя со мной, он знал, что, если хорошо откроется, я ему обязательно отдам и сделаю это правильно. А главное — у него не получается в «Спартаке» из-за травмы. Когда у меня травмы, я тоже не могу играть так, как умею», — цитирует Нобоа «Спорт-Экспресс».

Кокорин перешёл в «Спартак» летом. В его активе десять матчей за московский клуб во всех турнирах, в которых он забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее в «Сочи» отреагировали на слухи о возвращении Кокорина из «Спартака».