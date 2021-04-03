Тухель прокомментировал первое поражение «Челси» под его руководством

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение команды от «Вест Бромвич Альбион» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Играть 11 на 11 или 11 на 10 — это большая разница. Нет никакой необходимости пропускать пять мячей, когда вы — команда уровня «Челси», но мы все вместе виноваты в этом. В том числе и я. После удаления мы не смогли приспособиться к ситуации на поле. Это стало полной неожиданностью. Обычно мы достаточно уверенно играем в защите, но сегодня были небрежны и постоянно совершали большие ошибки. Нас жестоко наказали, и это трудно так быстро переварить», — приводит слова Тухеля BBC.

Он отметил, что не видел эпизода, за который был удалён Тиаго Силва, но видел две грубые ошибки своих подопечных, которые приводили к жёлтым карточкам.

«Это непохоже на нас. Мы совершали простые ошибки, были наказаны за это — это наша вина. Пытались немного обезопасить свои ворота при помощи трёх защитников, но у нас не получилось. Были шансы в атаке, но мы плохо защищались», — добавил специалист.

Для «Челси» поражение от «Вест Бромвича» стало первым после назначения Тухеля главным тренером, которое произошло 26 января, и таким образом была прервана 15-матчевая беспроигрышная серия команды во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Челси» на своём поле крупно проиграл «Вест Бромвичу» в матче АПЛ.