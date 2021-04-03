«Челси» на своём поле крупно проиграл «Вест Бромвичу» в матче АПЛ
- Reuters
Матч, проходивший на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершился победой гостей со счётом 5:2.
В составе «Вест Бромвича» дубли на счету Матеуса Перейры и Каллума Робинсона. Ещё один мяч забил Мбайе Дьян. У хозяев отличились Кристиан Пулишич и Мэйсон Маунт.
С 29-й минуты хозяева играли в меньшинстве из-за удаления Тиаго Силвы.
«Челси» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 52 очка.
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