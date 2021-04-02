Гвардиола оценил вероятность покупки нового форварда в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, планирует ли клуб приобритать нового форварда в летнее трансферное окно.

«Сейчас в мировом футболе наблюдается экономический рост, поэтому больше шансов, что мы не подпишем нападающего этим летом. При нынешних ценах мы не собираемся покупать форварда. Это невозможно, мы не можем себе этого позволить. Все клубы испытывают финансовые трудности, мы тоже», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Летом «Манчестер Сити» в связи с истечением контракта покинет аргентинский нападающий Серхио Агуэро. Таким образом, в команде останется один номинальный центрфорвард — бразилец Гарбриэль Жезус.

Ранее появилась информация, что агент и отец Холанда встретятся с представителями топ-клубов АПЛ в Лондоне.