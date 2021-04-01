СМИ: Агент и отец Холанда встретятся с представителями топ-клубов АПЛ в Лондоне

Футбольный агент Мино Райола с отцом нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда планируют в Лондоне провести встречи с руководителями топ-клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) относительно возможного трансфера норвежского форварда.

Как сообщает Mundo Deportivo, 2 апреля Райола и Альф-Инге Холанд отправятся в Лондон, где планируют встретиться с представителями четырех английских клубов — «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

20-летний Холанд играет за дортмундскую «Боруссию» с января 2020 года. В его активе 29 голов и 11 голевых передач в 49 матчах за клуб из Дортмунда.

Ранее сообщалось, что представители Холанда обсуждают возможный трансфер в «Реал».