СМИ: Агент и отец Холанда встретятся с представителями топ-клубов АПЛ в Лондоне

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Футбольный агент Мино Райола с отцом нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда планируют в Лондоне провести встречи с руководителями топ-клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) относительно возможного трансфера норвежского форварда.
СМИ: Агент и отец Холанда встретятся с представителями топ-клубов АПЛ в Лондоне
  • Reuters

Как сообщает Mundo Deportivo, 2 апреля Райола и Альф-Инге Холанд отправятся в Лондон, где планируют встретиться с представителями четырех английских клубов — «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

20-летний Холанд играет за дортмундскую «Боруссию» с января 2020 года. В его активе 29 голов и 11 голевых передач в 49 матчах за клуб из Дортмунда.

Ранее сообщалось, что представители Холанда обсуждают возможный трансфер в «Реал».

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