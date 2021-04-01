СМИ: Представители Холанда обсуждают возможный трансфер в «Реал»

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Футбольный агент Мино Райола с отцом нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда обсуждают возможный переход норвежского форварда в мадридский «Реал».
СМИ: Представители Холанда обсуждают возможный трансфер в «Реал»
  • © Bernd Thissen/dpa
  • globallookpress.com

По информации журналиста Фабрицио Романо, Райола и Холанд-старший прежде уже обсудили возможный трансфер с новым президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и после этого вылетели в Мадрид для аналогичных переговоров с руководством «Реала».

20-летний Холанд играет за дортмундскую «Боруссию» с января 2020 года. В его активе 29 голов и 11 голевых передач в 49 матчах за клуб из Дортмунда.

Ранее сообщалось, что Райола и отец Холанда прилетели на переговоры с «Барселоной».

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