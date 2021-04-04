Источник: Неймар может вернуться в «Барселону»

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может перейти в «Барселону».

Как сообщает Marca со ссылкой на издание Ara, Неймар приостановил переговоры с ПСЖ о продлении контракта, так как рассчитывает, что нападающий Лионель Месси останется в «Барселоне».

Отмечается, что нападающий уведомил каталонский клуб о своём желании вернуться.

Неймар выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год. В 186 матчах нападающий забил 105 мячей.

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 13 матчах чемпионата Франции и забил шесть мячей. В Лиге чемпионов нападающий провёл пять встреч и стал автором шести голов.

Ранее сообщалось, что ПСЖ уступил «Лиллю» в чемпионате Франции.