ПСЖ проиграл «Лиллю» в Лиге 1, Неймар был удалён в концовке матча

«Пари Сен-Жермен» потерпел поражение от «Лилля» в матче 31-го тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Лиллю» принёс гол Джонатана Дэвида, отличившегося на 20-й минуте.

В концовке матча обе команды лишились по одному игроку. На 90-й минуте у ПСЖ за вторую жёлтую карточку был удалён Неймар, а на 91+1 минуте, также за второе предупреждение «Лилль» остался без Тьягу Джало.

«Лилль» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 66 очков. ПСЖ с 63 очками — второй.

Ранее сообщалось, что «Монако» разгромил «Метц» в матче Лиги 1.