«Монако» разгромил «Метц» в матче Лиги 1

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В рамках 31-го тура Лиги 1 «Монако» одержал крупную победу над «Метцем».
«Монако» разгромил «Метц» в матче Лиги 1
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Встреча, проходившая на стадионе «Луи ІІ» в Монако, завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Забитыми мячами отметились Сеск Фабрегас, Кевин Фолланд и Виссам Бен-Йеддер (дважды).

Российский полузащитник хозяев Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 64-й минуте, не сумев отметиться результативными действиями.

«Монако» занимает третье место в Лиге 1, набрав 62 очка. «Метц» располагается на девятой позиции, имея 42 очка.

Ранее Головин высказался о видеообращении Дзюбы.

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