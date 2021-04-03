«Монако» разгромил «Метц» в матче Лиги 1

В рамках 31-го тура Лиги 1 «Монако» одержал крупную победу над «Метцем».

Встреча, проходившая на стадионе «Луи ІІ» в Монако, завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Забитыми мячами отметились Сеск Фабрегас, Кевин Фолланд и Виссам Бен-Йеддер (дважды).

Российский полузащитник хозяев Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 64-й минуте, не сумев отметиться результативными действиями.

«Монако» занимает третье место в Лиге 1, набрав 62 очка. «Метц» располагается на девятой позиции, имея 42 очка.

Ранее Головин высказался о видеообращении Дзюбы.