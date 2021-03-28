Головин — о видеообращении Дзюбы: надоел прилично

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Нападающий сборной России Артём Дзюба записал видеообращение после матча второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Словении.
Головин — о видеообращении Дзюбы: надоел прилично
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Сам, наверно, постесняюсь сказать такое Станиславу Саламовичу, но я безумно благодарен ему за вызов в сборную. Особенно благодарен, что капитанскую повязку оставил мне. Одна из самых важных вещей для меня — играть за сборную и быть её капитаном. Я не держусь за это, но для меня это было проявлением поддержки», — сказал Дзюба в видео, опубликованном на его странице в Instagram.

Нападающий выразил надежду, что сможет отплатить за доверие тренеру голами.

«Спасибо ребятам за передачи. Далеру Кузяеву, и Головин там в перекладину попал. Спасибо вам, Станислав Саламович, спасибо ребятам и всем, кто поддерживал. Я вам очень благодарен. Извините, если надоел», — добавил он.

Полузащитник «Монако» Александр Головин написал в комментариях к видео: «Надоел прилично». Дзюба ответил на комментарий смеющимися эмодзи.

Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:1 в пользу сборной России. Дзюба отметился дублем.

Ранее сообщалось, что Дзюбе остался один мяч до рекорда Кержакова по голам за сборную России.

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