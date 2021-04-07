Дубль Винисиуса и настойчивость Фодена: как «Реал» и «Манчестер Сити» выиграли первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» и «Реал» добились домашних побед в первых матчах четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2020/21. Подопечные Хосепа Гвардиолы склонили чашу весов на свою сторону в противостоянии с дортмундской «Боруссией» после точного удара Филипа Фодена на 90-й минуте. А команда Зинедина Зидана с разницей в два мяча взяла верх над «Ливерпулем», несмотря на отсутствие двух основных центральных защитников — Серхио Рамоса и Рафаэля Варана. Дубль оформил Винисиус.

Нет защитников — нет проблем

Меньше чем за сутки до начала матча в Мадриде «Реал» подтвердил заражение коронавирусом Рафаэля Варана. Это оставило чемпионов Испании без связки основных центральных защитников, поскольку капитан команды Серхио Рамос из-за травмы также пропускал матч. Поэтому главному тренеру клуба Зинедину Зидану пришлось спешно придумывать способы по замещению ветеранов. О качественной ротации говорить не приходилось: несмотря на внешний блеск, глубина состава «Реала» в защитной линии минимальна. И потому пару Начо составил Эдер Милитао.

Впрочем, «Ливерпуль» совсем недавно переживал аналогичный кризис после едва ли не синхронных как по сложности, так и по степени суровости травм Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа. Однако после трёх матчей на ноль за последний месяц поверил в собственную неуязвимость, а также взаимопонимание внутри дуэта Озана Кабака и Натаниэля Филипса — когда связка выходила в старте, непременно играла на «ноль». За это и поплатился.

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Ещё до перерыва испанцы дважды огорчили Алисона Беккера, вскрыв самую уязвимую зону в обороне соперника. Передача из глубины поля в исполнении Тони Крооса на 27-й минуте нашла зазор между центрбэками гостей и получила филигранную обработку от Винисиуса — бразилец образцово создал и реализовал выход один на один с голкипером.

А спустя девять оборотов секундной стрелки диагональ от немецкого дирижёра «Реала» застала врасплох уже Трента Александера-Арнольда. Его фланг хозяева целенаправленно перегружали весь тайм — и тем самым порядком выматывали юношу. Видимо, чуточку просев физически, Арнольд перед перерывом всё чаще начал терять позицию. И после очередного заброса Крооса «запожарил», поспешив головой прервать полёт мяча. Вместо скидки на Алисона получилась передача точно на бутсу Марко Асенсио. Ошибка подвела черту под кошмарным стартовым отрезком для Арнольда: за 45 минут он умудрился потерять мяч 13 раз. Тогда как его «передача» позволила хавбеку хозяев отличиться в четвёртой встрече подряд во всех турнирах.

«Ливерпулю» бы в ответ козырнуть собственной атакой — да показать, что высокий прессинг с оперативной доставкой мяча в чужую штрафную при переходной фазе уравнивает чаши весов. Но вместо этого англичане, вступавшие в отбор намного ниже привычного, явили миру лишь внушительный объём беговой работы, проделанной каждой из линий. Вся остальная острота первого тайма вылилась в 0,0 забитых мяча по метрике ожидаемых голов. Динамизма наступлению не дали ни рокировка Роберто Фирмино на Диогу Жоту в стартовом составе, ни обмен Тьягу Алькантары на Наби Кейта.

Последний ход Клопп и вовсе признал ошибочным ещё до перерыва: сразу после гола Асенсио гвинеец уступил место на поле бразильскому опорнику. А вот португальца специалист оставил — и тот сразу после перерыва поднял настроение ливерпульцам. Предав тренерские установки, он ушёл с фланга, где маялся весь первый тайм, в центр и после того как Вейналдум протащил мяч через половину поля, сделал проникающую передачу на Мохамеда Салаха. Египтянин в упор бил по владениям Тибо Куртуа, не имея права на ошибку. И сделал всё настолько безукоризненно, что даже VAR не смог придраться — хотя хозяева настаивали на офсайде у форварда.

Весь пар «Реала» в этих спорах грозил выйти в свисток — и открыть «Ливерпулю» дорогу к ничьей. Но чудесному спасению чемпиона Англии помешал Алисон. На 65-й минуте бразилец не выручил команду после очередной несогласованности действий центральных защитников, позволив Винисиусу оформить дубль. Точному удару предшествовала целая цепочка мелких позиционных огрехов. Но такие помарки преследовали «Ливерпуль» и раньше по ходу сезона. Адриан и Келлехер подчищали их нестабильно. А вот Алисон славился умением выручать. В Мадриде же подвёл и железный вратарь, из-за чего перед ответной встречей положение англичан выглядит незавидным.

Впрочем, на выходных «Реал» ждёт эль-класико. И чемпион Испании после энергозатратной дуэли с «Барселоной» предстанет определённо выхолощенным. В этом и есть шанс «Ливерпуля», при Клоппе приучившего публику к тому, что безвыходных положений не бывает. Хотя и мерсисайдцам 10 апреля придётся непросто — во внутреннем чемпионате их будет экзаменовать «Астон Вилла».

Холанд потерялся, Фоден нашёлся

На минувшей неделе «Манчестер Сити» объявил о расставании с Серхио Агуэро по окончании сезона. Высокая зарплата форварда, возраст, травмы и постоянное желание Пепа Гвардиолы совершенствовать состав обусловили решение руководства отпустить аргентинца на свободные хлеба. Взамен «горожане» задумали переманить в свой лагерь Эрлинга Холанда — лучшего бомбардира нынешней Лиги чемпионов. И хоть главный тренер на пресс-конференции перед визитом норвежца вместе с «Боруссией» на «Этихад» отнекивался от подобных намерений, все понимали, что это исключительно политес. Ведь снайпер, раскрывшийся в Дортмунде, не просто чудовищно хорош — он идеально подходит под систему Гвардиолы. И если бы Эрлинг показал в Англии товар лицом, то наверняка бы убедил шейха Мансура, владеющего «Сити», пойти на очередной подрыв трансферного рынка.

Однако Холанд вечером во вторник на поле растворился, сосредоточившись на игре в подыгрыше. Куда активнее за него работал расположившийся на острие атаки тинейджер Ансгар Кнауф: четыре отбора (больше всех!) за стартовую половину выгодно выделяли трудягу на общем чёрно-золотом фоне. Столь же эффектно смотрелся и Джуд Беллингем, даже отправивший мяч в сетку Эдерсона. Вот только рефери Овидиу Хацеган посчитал отбор со стороны британца слишком агрессивным действием по отношению ко вратарю и гол отменил. Чем вызвал возмущение со стороны автора удара: уж он-то как англичанин, прошедший суровую школу «Бирмингема» и Чемпионшипа, прекрасно знал, что такое настоящий контактный футбол.

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Парадокс, но при всех комплиментах, которые срывала «Боруссия», именно немцы большую часть матча пребывали в состоянии догоняющих. Всё потому, что на 19-й минуте катастрофически ошибся Эмре Джан. С пониманием игры опорника и его опытом выступлений (в том числе в АПЛ за «Ливерпуль») отдавать мяч де Брёйне в центре было непозволительно. Но обрезка случилась — и привела к контрнаступлению «4 на 6», в котором гости защищались по-детски хаотично. Что, в свою очередь, позволило Кевину де Брёйне в четвёртом матче подряд против «Боруссии» записать на счёт результативное действие. А также сделало футболиста самым забивающим Кевином в истории ЛЧ, оставив за спиной тёзку Кураньи.

Относительно быстрый гол поменял и концепцию игры «Сити». Это в былые времена команды Гвардиолы летели вперёд, чтобы увеличить перевес, раскрывались — и получали в ответ голы на контратаках. Сейчас же «горожане» подошли к сохранению перевеса максимально прагматично, переключившись на работу вторым номером. Они позволяли гостям много контролировать мяч, двигаться к финальной трети широким фронтом, комбинировать. Вот только бить опасно не давали. После перехватов же разжимали пружину контратак через передачи во фланг и стремительные прорывы по бровкам. Окажись чуть удачливее Фил Фоден в завершении по ходу второго тайма — и матч мог бы превратиться в пособие «Как уничтожить топ-соперника контратаками». Но полузащитник сборной Англии отказывался попадать и в ворота, и в учебники.

Футбол такой расточительности простить не мог. Да и старательность «Боруссии» требовала вознаграждения. Его сполна получил Марко Ройс на 84-й минуте, после того как вместе с Беллингемом и Холандом вскрыл оборону «Сити» прямо по центру — дерзко по задумке и эффектно по исполнению. Очевидный сам по себе манёвр застал хозяев врасплох своей банальностью, но тем и был прекрасен.

С наступлением добавленного времени мемы про очередной провал «Сити» в четвертьфинале ЛЧ стали наполнять сеть в геометрической прогрессии и грозили накрыть их лавиной. Но поток язвительных картинок остановил Фоден. Полузащитник, вошедший в тройку самых молодых английских авторов голов на этой стадии ЛЧ, напомнил о характере «Манчестера». Ведь со времён дебюта в турнире в сезоне-2011/12 именно «горожане» (наравне с «Реалом») провели наибольшее количество голов на 90-й минуте и позже. Удар Фодена стал 17-м из таковых и принёс хозяевам победу. Хотя отдельное спасибо он должен сказать де Брёйне за очередную мягкую диагональ в штрафную и выловившему мяч без вне игры Гюндогану.