Современный футбол и прагматизм: как изменится «Краснодар» после назначения Гончаренко

«Краснодар» объявил о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды. Контракт с белорусским наставником рассчитан до лета 2023 года. Почему Сергей Галицкий мог остановить свой выбор на Гончаренко и что тренер может дать коллективу — в материале RT.

Почему «Краснодар» сделал выбор в пользу Гончаренко?

Для южан нынешний сезон стал одним из самых противоречивых в истории. Скомканная подготовка из-за пандемии коронавируса и дебют в Лиге чемпионов серьёзно отразились на результатах коллектива на домашней арене. Подопечные Мурада Мусаева продемонстрировали, что пока не способны стабильно выступать на два фронта, что привело к провалу в РПЛ. После 24 туров они с 34 очками занимают десятое место в турнирной таблице и отстают от зоны еврокубков на девять баллов. Кроме того, команда стала регулярно терпеть разгромные поражения, чего не случалось в последние четыре года. Сначала «быки» проиграли «Спартаку» (1:6), а затем были биты «Ахматом» (0:5). После этого стало ясно, что нынешний наставник окончательно утратил контроль над футболистами и перестал управлять командой.

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На фоне ушедшего в отставку Мусаева Гончаренко действительно кажется тренером другого уровня. До прихода в «Краснодар» Мурад Олегович не имел опыта работы в профессиональном футболе, из-за чего к нему со скепсисом относились как болельщики, так и эксперты. По большому счёту он сам учился и прогрессировал вместе с игроками, а это не лучший вариант для клуба, ставящего перед собой задачу успешно выступать во всех турнирах, в которых он принимает участие. Тогда как белорусский специалист успел добиться неплохих результатов как с БАТЭ, так и с ЦСКА, с которым дважды занимал второе место в РПЛ и «шумел» в Европе. Чего стоит только выход в четвертьфинал Лиги Европы и победы над «Реалом» в Лиге чемпионов.

Кроме того, приход Гончаренко может быть подтверждением того, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий готов сделать шаг вперёд и довериться опытному специалисту. Мусаева многие считали лишь проводником идей функционера, полагая, что сам он не принимает важных решений. С Виктором Михайловичем такое вряд ли возможно. Опытный наставник наверняка будет стараться внедрять собственные идеи и трансформировать коллектив на своё усмотрение, а не беспрекословно следовать указаниям руководителя.

Были ли у «Краснодара» более привлекательные варианты на российском рынке?

Можно сказать, что среди свободных специалистов мало кто мог составить конкуренцию Гончаренко в споре за место на мостике «Краснодара». Безусловно, в настоящий момент нет контракта у таких мэтров тренерского цеха, как Юрий Сёмин и Курбан Бердыев, но приглашение обоих в стан «быков» казалось маловероятным. Первый не подходил коллективу по стилю игры, а второй наверняка потребовал бы расширения полномочий и фактически совмещения постов наставника и генерального директора. Сложно представить, что Галицкий согласился бы пойти на такое.

Что касается остальных кандидатов, то все они заметно уступают Гончаренко. Дмитрий Хохлов и Дмитрий Аленичев неудачно проявили себя на предыдущих местах, а Вадим Евсеев с его ставкой на оборону и резонансными заявлениями про важность голов вряд ли серьёзно рассматривался руководством. При этом возвращение Игоря Шалимова или Олега Кононова также сложно назвать разумным решением. Главные успехи в карьере обоих связаны именно с периодом работы в «Краснодаре», а последующие попытки заявить о себе завершились не очень удачно. Первый был неубедителен как в «Химках», так и в «Ахмате», а второй едва ли хочет вспоминать о своём пребывании в «Спартаке».

Стоило ли Гончаренко соглашаться на приглашение «Краснодара»?

Пожалуй, именно с этим связаны главные опасения относительно прихода Гончаренко. Работа в ЦСКА отняла у специалиста много сил, причём не только физических. А под конец его пребывания в команде наглядно просматривался не только кризис идей, но и эмоциональная усталость. Постоянное давление со стороны руководства и болельщиков вкупе с ожиданием высоких результатов серьёзно били по психологии Виктора Михайловича и в итоге привели его к уходу из клуба.

Необходимо отметить, что симптомы эмоционального выгорания стали проявляться ещё по ходу предыдущего сезона. Не секрет, что после сокрушительного поражения от «Зенита» в 23-м туре прошедшего первенства Гончаренко самовольно покинул страну и несколько дней провёл в родной Белоруссии. Тогда многие посчитали, что дни тренера у руля ЦСКА сочтены, но в итоге он продержался ещё более полугода.

В связи с этим есть все основания полагать, что решение Гончаренко возглавить «Краснодар» стало чересчур поспешным. С момента его ухода из ЦСКА прошло чуть более двух недель, а прийти в себя и восстановиться психологически за такой короткий промежуток практически невозможно. Руководство будет требовать от него исключительно побед, а справляться с этим прессом будет непросто. И получится ли у белоруса — большой вопрос.

Гончаренко — идеальный кандидат на пост главного тренера «Краснодара»?

Учитывая вышесказанное, Гончаренко сложно считать единственно верным преемником Мусаева на посту наставника «быков». Его психологическое состояние вызывает вопросы, и это не считая ещё одного важного фактора. «Краснодар» уделяет большое внимание развитию молодых футболистов, а именно с этим у белоруса были проблемы в последнее время. Многие замечали, что в развитии остановился Фёдор Чалов, не прогрессирует Иван Обляков, а Ильзат Ахметов и вовсе стал играть хуже. В предыдущие два сезона хавбек не опускался ниже отметки 1,32 ожидаемых передач (xA) за 90 минут, а в нынешнем данный показатель составляет всего 0,15. Заметно сократилось число ключевых передач — 0,5 вместо 1,6 (2018/19) и 1,4 (2017/18).

Кроме того, нельзя не учитывать опыт других топ-команд, менявших тренеров в течение последних полутора сезонов. «Спартак», «Динамо» и «Локомотив» сделали ставку на иностранцев — и преуспели. В итоге Доменико Тедеско не только помог красно-белым выйти из кризиса, но и сделал из них претендентов на золотые медали. Сандро Шварц разглядел талант в юных Арсене Захаряне и Константине Тюкавине — то, что не удалось бывшему наставнику молодёжки бело-голубых Кириллу Новикову. А Марко Николич не располагал составом, который способен бороться на два фронта, но во второй части чемпионата демонстрирует отличные результаты с железнодорожниками.

Возможно, «Краснодару» стоило последовать примеру конкурентов и пригласить тренера-иностранца, способного дать коллективу новый вектор развития. Как показывают примеры «Спартака», «Динамо» и «Локомотива», взгляд со стороны зачастую оказывается более объективным и может помочь добиться успеха.

Что Гончаренко может дать «Краснодару»?

Тем не менее Галицкий уже сделал свой выбор, а контракт с Гончаренко подписан до конца сезона-2022/23. В связи с этим уместнее рассуждать не о том, кто мог бы оказаться на скамейке «Краснодара» вместо белоруса, а что именно тот может дать команде. И в этом плане всё не так пессимистично, как может показаться на первый взгляд. Несмотря на сложный период, Виктор Гончаренко по-прежнему остаётся одним из сильнейших специалистов на постсоветском пространстве и имеет все шансы помочь южанам добиться прогресса.

Не стоит забывать, что в определённый момент команда ЦСКА смело могла считаться самой привлекательной в РПЛ, если опираться исключительно на стиль игры. Высокая линия обороны, ставка на контрпрессинг и короткий пас — всё это отвечает современным стандартам футбола и соответствует требованиям Галицкого. Проблема Гончаренко в том, что он оказался в стане армейцев в крайне сложный период: лидеры ушли, средств для качественного усиления не было, а имеющиеся в обойме футболисты не всегда подходили под поставленные задачи. В итоге специалист был вынужден постепенно смещать акцент в сторону обороны, что не пошло на пользу ни ему самому, ни армейцам.

В «Краснодаре» же у Гончаренко будет больше шансов реализовать данные идеи. В клубе уже сейчас собраны техничные и скоростные игроки, способные выполнять поставленные тренером задачи, а массовой распродажи и ухода лидеров не планируется. При этом имеющийся опыт наверняка даст белорусу большую свободу в плане принятия решений, чем была у Мусаева. «Быкам» зачастую не хватало прагматизма — умения сыграть по счёту, отступить от клубной философии и отойти назад. А у Гончаренко, скорее всего, хватит авторитета, чтобы пойти на подобные меры ради результата.