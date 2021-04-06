Онопко заявил, что Гончаренко не позовёт его в свой штаб в «Краснодаре»

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко считает, что новый наставник «Краснодара» Виктор Гончаренко не позовёт его в свой тренерский штаб.

«Меня к себе в «Краснодар» Виктор Гончаренко не звал и не позовёт — это исключено. У Виктора Михайловича есть свой штаб, с кем он работал в Белоруссии и последние годы в России», — сказал Онопко «Чемпионату».

Контракт футбольного клуба «Краснодар» с Виктором Гончаренко рассчитан до лета 2023 года.

После 24 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 34 очка и расположился на десятом месте турнирной таблицы.

Ранее «Краснодар» объявил об отставке Мусаева.