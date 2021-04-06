Губерниев: футбол, который Гончаренко ставит командам, должен подойти «Краснодару»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером «Краснодара».

«Я думаю, что Виктор Гончаренко очень амбициозен. Его взгляды на футбол совпадают со взглядами Сергея Галицкого. Мы ждали этого назначения, и я думаю, что у Виктора Михайловича всё будет получаться. Мне кажется, что они устали с ЦСКА друг от друга, а «Краснодар» — это такой новый вызов, глоток свежего воздуха. Тот футбол, который Гончаренко ставит командам, должен подойти «Краснодару». Будем болеть!» — сказал Губерниев Sport24.

Комментатор выразил надежду, что Гончаренко сможет вывести «Краснодар» в еврокубки.

«Краснодар» уже облюбовал собой Европу, будем надеяться, что эти чувства будут взаимны. Краснодарская команда задолжала нам хорошую футбольную весну», — сказал он.

Контракт футбольного клуба «Краснодар» с Виктором Гончаренко рассчитан до лета 2023 года.

После 24 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 34 очка и расположился на десятом месте турнирной таблицы.

Ранее «Краснодар» объявил об отставке Мусаева.