Губерниев: футбол, который Гончаренко ставит командам, должен подойти «Краснодару»
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«Я думаю, что Виктор Гончаренко очень амбициозен. Его взгляды на футбол совпадают со взглядами Сергея Галицкого. Мы ждали этого назначения, и я думаю, что у Виктора Михайловича всё будет получаться. Мне кажется, что они устали с ЦСКА друг от друга, а «Краснодар» — это такой новый вызов, глоток свежего воздуха. Тот футбол, который Гончаренко ставит командам, должен подойти «Краснодару». Будем болеть!» — сказал Губерниев Sport24.
Комментатор выразил надежду, что Гончаренко сможет вывести «Краснодар» в еврокубки.
«Краснодар» уже облюбовал собой Европу, будем надеяться, что эти чувства будут взаимны. Краснодарская команда задолжала нам хорошую футбольную весну», — сказал он.
Контракт футбольного клуба «Краснодар» с Виктором Гончаренко рассчитан до лета 2023 года.
После 24 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 34 очка и расположился на десятом месте турнирной таблицы.
Ранее «Краснодар» объявил об отставке Мусаева.