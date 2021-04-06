Четыре пенальти в Саранске, отставка Мусаева и Рахимова, погоня «Спартака» за «Зенитом»: главные события 24-го тура РПЛ

«Спартак» на выезде обыграл «Ростов» благодаря дублю Александра Соболева и продолжил погоню за «Зенитом» в турнирной таблице. В свою очередь, петербуржцы дома оказались сильнее «Химок» и прервали десятиматчевую беспроигрышную серию соперника. «Локомотив» в Волгограде одержал пятую победу подряд в чемпионате России. А в противостоянии ЦСКА и «Тамбова» судья назначил сразу четыре пенальти и установил новый рекорд Премьер-лиги. Главные события 24-го тура РПЛ — в материале RT.

Пятая победа «Локомотива» подряд

«Локомотив» одержал шестую победу подряд во всех турнирах после возобновления сезона и пятую кряду в РПЛ. В рамках 24-го тура железнодорожники на выезде оказались сильнее аутсайдера «Ротора» — 2:0. Любопытно, что эта встреча стала дебютной во главе волгоградцев для Юрия Батуренко, который до этого долгие годы работал помощником Юрия Сёмина, в том числе в «Локо». Под руководством нового тренера команда потерпела первое поражение от красно-зелёных с июля 2003-го.

Главным же героем противостояния стал полузащитник гостей Рифат Жемалетдинов. В первом тайме он отдал голевой пас на Гжегожа Крыховяка, а незадолго до финального свистка отметился красивым забитым мячом. После перехода на позицию десятки игрок по-настоящему преобразился. В 2021-м в активе футболиста сборной России шесть баллов за результативность (2 + 4) в чемпионате.

В свою очередь, поляк забил четвёртый мяч после возобновления сезона во всех турнирах. А Маринато Гилерме провёл пятый матч на ноль и вышел в лидеры текущего сезона национального первенства по количеству «сухарей» — 11.

Третий гол Кварацхелии за семь дней

Удачно начал год и «Рубин». В прошлом туре казанцы неожиданно проиграли «Химкам», но в субботу вернулись на победную тропу в домашнем противостоянии с «Сочи» — 1:0.

При этом матч получился для хозяев крайне непростым. На протяжении большей части встречи гости владели преимуществом и создавали моменты у ворот соперника. Как итог они нанесли в два раза больше ударов, чем оппонент (12 против шести). Но лучше всяких похвал действовал голкипер казанцев Юрий Дюпин, совершивший три сейва.

А сразу после перерыва Леонид Слуцкий провёл результативную замену, которая решила исход игры — выпустил на поле Хвичу Кварацхелия. И на 71-й минуте техничный полузащитник стал автором красивого гола. После розыгрыша корнера он из-за пределов штрафной отравил мяч в дальний угол. Невольную помощь футболисту оказал вратарь Николай Заболотный, раньше времени начавший падать в ближний.

Для Кварацхелии же данный гол стал третьим за последние семь дней. Ранее он в составе сборной Грузии огорчил Испанию и Грецию. А «Рубин» впервые в истории оказался сильнее «Сочи».

Пять пропущенных «Краснодаром» мячей

А вот дела «Краснодара», напротив, складываются плохо. Южане не только вылетели из Кубка России и Лиги Европы, но и потерпели третье поражение в последних пяти матчах в рамках чемпионата страны. Причём коллектив Мурада Мусаева во второй раз за последний месяц пропустил пять и более мячей. В начале марта он разгромно уступил «Спартаку» — 1:6, а в субботу — «Ахмату» — 0:5.

Причём это поражение стало для команды одним из самых крупных в истории и крупнейшим — на домашнем стадионе. Грозненцы, напротив добились победы с максимальной разницей в счёте в национальном первенстве.

На этот раз хозяевам не помогло даже возвращение в строй Матвея Сафонова. Для начала они позволили отличиться Евгению Харину уже на пятой минуте. Вдобавок вскоре травму получил Игорь Смольников, и место на правом краю обороны пришлось вынужденно занять номинальному полузащитнику Алексею Ионову.

Окончательно рассыпался «Краснодар» в начале второго тайма, когда Андрей Семёнов и Бернард Бериша забили два мяча за три минуты. Вскоре вышедшему на замену нападающему сборной Косова удалось оформить дубль. А поставил точку в противостоянии Ионов, невольно поразивший собственные ворота.

Мусаев же ближе к вечеру объявил, что этот матч стал для него последним во главе южан. На следующий день руководство клуба подтвердило его отставку.

Два балла Тюкавина за результативность

Ещё одна тренерская отставка состоялась после матча «Динамо» — «Уфа», который закончился крупной победой бело-голубых со счётом 4:0. Башкортостанцы потерпели шестое поражение в последних семи встречах РПЛ, а потому Рашид Рахимов принял решение закончить работу с командой, и руководство клуба ему препятствовать не стало.

Москвичи, напротив, выиграли четвёртый поединок в чемпионате из последних пяти. Серьёзный вклад в успех вновь внесли футболисты молодёжной сборной России. Неудача на чемпионате Европы никак не сказалась на их действиях.

Даниил Лесовой открыл счёт, а Константин Тюкавин не только отдал ему результативную передачу, но и забил третий мяч в последних двух турах РПЛ и четвёртый во всех турнирах после возобновления сезона. В свою очередь, 17-летний Арсен Захарян отметился результативным пасом и заработал пенальти для Николая Комличенко.

Самый старый гол чемпионата

Потерпел поражение и другой аутсайдер — «Арсенал». В середине марта туляки одержали сенсационную победу над ЦСКА и, казалось, обрели необходимый заряд уверенности. Однако в следующих турах команда с одинаковым счётом 0:2 уступила «Ахмату» и «Уралу».

Причём матч в Екатеринбурге начался для гостей идеально. Уже на второй минуте Сергей Ткачёв заработал пенальти. Однако Владислав Пантелеев с «точки» пробил довольно бесхитростно, слабо и практически по центру ворот, и Ярослав Годзюр спас хозяев.

«Урал» моментально наказал соперника за данную оплошность. После подачи Игоря Калинина второй мяч в текущем сезоне РПЛ забил один из наиболее опытных футболистов коллектива Павел Погребняк. Также он в возрасте 37 лет 4 месяцев и 27 дней стал автором самого «старого» гола в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.

А в концовке матча точку поставил вышедший на замену новичок команды Рамазан Гаджимурадов. В свою очередь, 23-летний футболист отметился дебютным мячом в Премьер-лиге.

Десять сейвов Сычёва

Помимо двух отставок в рамках 24-го тура также состоялся один тренерский дебют. Ивица Олич провёл первый матч во главе ЦСКА. По иронии судьбы, встреча с «Тамбовом» вошла в историю РПЛ. И дело не в хорвате, а в судье Виталии Мешкове, который назначил сразу четыре пенальти и установил новый рекорд турнира.

Причём первым право на исполнение одиннадцатиметрового заработал аутсайдер. Игорь Дивеев в своей штрафной неаккуратно сыграл в отборе, и рефери указал на «точку». Артём Архипов уверенно переиграл Игоря Акинфеева и забил второй мяч после возобновления сезона. Мало того оба гола команды в 2021-м на его счету.

В дальнейшем Мешков назначал пенальти только в ворота номинальных хозяев, причём все — за игру рукой. В одном случае арбитру для вынесения решения пришлось воспользоваться помощью VAR. В итоге Никола Влашич и Хосе Саломон Рондон свои попытки реализовали.

А вот вторая хорвату не удалась. 20-летний Виталий Сычёв, вытянувшись в струнку, справился с его ударом в правый от себя угол. Таким образом, полузащитник ЦСКА не реализовал уже второй пенальти в текущем сезоне РПЛ и четвёртый — в составе армейцев. В свою очередь, молодой вратарь «Тамбова» провёл великолепную игру. Он неоднократно по-настоящему спасал команду и записал в свой актив десять сейвов.

Для москвичей же ещё одной ложкой дёгтя стала серьёзная травма колена основного центрального защитника Хёрдура Магнуссона. Исландца унесли с поля на носилках незадолго до финального свистка.

«Триллер» в Ростове-на-Дону

Другая московская команда — «Спартак», занимающая второе место в турнирной таблице, — одержала четвёртую победу подряд с общим счётом 16:5. Вслед за «Краснодаром», «Динамо» и «Уралом» красно-белым удалось обыграть «Ростов» — 3:2. Причём столичный коллектив впервые с декабря 2013-го сделал это на выезде.

Набрать три очка гостям не помешал ни дебютный мяч в Премьер-лиге полузащитника соперника Георгия Махатадзе, ни очередная результативная срезка Павла Маслова. Молодой защитник отметился вторым автоголом в последних трёх встречах национального первенства.

Однако подопечным Доменико Тедеско удалось проявить характер, а главным героем в их составе стал Александр Соболев. Нападающий сборной России оформил четвёртый дубль в нынешнем розыгрыше РПЛ. А в последних четырёх турах на его счету семь голов и одна результативная передача. В общей сложности в активе форварда значатся 12 точных ударов, и в гонке бомбардиров турнира он вплотную приблизился к футболистам «Зенита» Сердару Азмуну и Артёме Дзюбе, которые отличились по 13 раз.

Не ушёл с поля без балла за результативность и Квинси Промес. Голландец выполнил голевую передачу на Соболева и набрал четвёртое очко в пяти матчах (2 + 2) после возвращения в Россию.

Два точных удара «Зенита» в дополнительное время

После победы любимой команды болельщики «Спартака» надеялись на осечку «Зенита» в противостоянии с «Химками». Их чаяния казались небеспочвенными, ведь подмосковный коллектив является главным открытием текущего сезона РПЛ и в последних десяти матчах одержал восемь побед при двух ничьих.

Однако именно действующий чемпион закрыл удачную серию соперника. Примечательно, что последнее поражение в чемпионате подопечные Игоря Черевченко потерпели также от петербуржцев ещё 1-го ноября прошлого года. В итоге две неудачи разделило пять месяцев.

На этот раз Сердару Азмуну удалось открыть счёт уже на девятой минуте, однако судья Павел Шадыханов отменил гол, поскольку Деян Ловрен перед тем, как выполнить подачу в чужую штрафную, ударил по лицу Дмитрия Тихого. Однако на второй добавленной к первому тайму минуте хозяева всё же отличились по всем правилам. Вячеслав Караваев после подачи углового отправил мяч в сетку.

А на 92-й минуте точку в противостоянии поставил вышедший на замену Андрей Мостовой. Для полузащитника сборной России данный гол стал четвёртым в нынешнем розыгрыше национального первенства и вторым в последних трёх турах. При этом оба он забил, появившись на поле по ходу встреч.