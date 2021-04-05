В «Спартаке» назвали слухами возможное назначение тренера «Байера» на место Тедеско

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию о возможном назначении тренера немецкого «Байера» Ханнеса Вольфа наставником российской команды.

«Слухи и хайп вокруг клуба. В настоящее время наш тренер Доменико Тедеско», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Вольф является временно исполняющим обязанности главного тренера «Байера». С 2009 по 2016 год специалист работал в системе дортмундской «Боруссии», а затем возглавлял «Штутгарт», «Гамбург», «Генк» и юношескую сборную Германии.

Перед зимним перерывом Тедеско принял решение об уходе из «Спартака» по окончании сезона.

«Спартак» после 24 матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков.

Ранее управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков сообщил, что пока решение Тедеско об уходе из «Спартака» является бесповоротным.