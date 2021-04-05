Мележиков сообщил, что пока решение Тедеско об уходе из «Спартака» является бесповоротным

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Управляющий директор московского «Спартака» Евгений Мележиков после победы над «Ростовом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) высказался о решении главного тренера команды Доменико Тедеско уйти из клуба по окончании сезона.

«Мы разговаривали с Тедеско, и он стоит на своём. Мы готовы говорить, но на сегодняшний день его решение бесповоротное. Мы находимся в тех условиях, которые есть. На сегодняшний день мы занимаемся подбором нового тренера, но при этом мы доверяем Тедеско. Если будет желание со стороны Доменико — мы будем к этому готовы», — цитирует Мележикова «Чеммпионат».

По его словам, у клуба уже есть более-менее осознанный выбор по поводу нового главного тренера и в ближайшее время красно-белые вступят в переговоры с кандидатами.

«Не знаю, насколько корректно убить Тедеско деньгами, но зачем это надо? Прежде всего должно быть желание. Будет — будем обсуждать в разумных пределах. Не будет — мы его будем поддерживать до конца. Если снова изъявит желание уйти по окончании сезона — мы сделаем это красиво», — сказал Мележиков.

Перед зимним перерывом Тедеско принял решение об уходе по окончании сезона.

«Спартак» победил со счётом 3:2, набрал 47 очков и укрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (37) находится на восьмой строчке.

Ранее в «Спартаке» рассказали о сотрясении мозга у Самуэля Жиго.

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