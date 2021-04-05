Петржела уверен, что «Зенит» третий раз подряд станет чемпионом России по футболу

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Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на победу команды над подмосковными «Химками» (2:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Петржела уверен, что «Зенит» третий раз подряд станет чемпионом России по футболу
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«С «Химками» у «Зенита» всегда тяжёлые игры, сегодня не исключение. Молодцы, что выиграли. Уверен, что трижды подряд будут чемпионами РПЛ. Также считаю, что даже в матче с «Локомотивом» они точно не потеряют очки, не проиграют в Москве», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

После 24 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 51 очко. Второе место занимает «Спартак», который отстаёт на четыре очка.

Ранее сообщалось, что гол Вячеслава Караваева помог «Зениту» обыграть «Химки» в 24-м туре РПЛ.

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