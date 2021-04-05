Гол Караваева помог «Зениту» обыграть «Химки» в 24-м туре РПЛ
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Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:0.
В компенсированное время к первому тайму забил Вячеслав Караваев (45 + 2'), а в конце игры отличился Андрей Мостовой (90 + 2').
«Зенит» набрал 51 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» (35 очков) находятся на девятой позиции.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как относится к разговорам о своей отставке.