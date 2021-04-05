Семак рассказал, как относится к разговорам о своей отставке
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«Отношусь к этому, поверьте, совершенно спокойно. «Зенит» — это солидный и амбициозный клуб, который ставит перед собой самые высокие задачи. И плюс очень популярный. Было бы странно и нелогично, если бы его не обсуждали как с точки зрения назначения нового тренера, так и с точки зрения прихода игроков», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».
«Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Однако сине-бело-голубые два года подряд занимали последнее место в своей группе Лиги чемпионов.
Ранее главный тренер «Зенита» высказался о будущем Азмуна и Дриусси.