Главный тренер «Зенита» высказался о будущем Азмуна и Дриусси
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«На сегодняшний день Азмун и Дриусси готовятся вместе со всеми к битве за чемпионский титул. О том, что произойдёт летом, сейчас говорить рано. Могу только ещё раз напомнить свою мысль в целом по составу: удерживать того или иного футболиста против его воли не имеет смысла. Это в конечном итоге вредит и команде, и самому игроку», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».
На 26-летнего иранца Азмуна претендуют ряд европейских клубов. В СМИ также появилась информация, что 25-летний аргентинец Дриусси желает продолжить карьеру на родине.
Ранее Семак рассказал, что необходимо команде для прогресса.