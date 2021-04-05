Главный тренер «Зенита» высказался о будущем Азмуна и Дриусси

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что форвардов команды Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси необходимо отпустить в другие клубы, если они захотят покинуть его коллектив.

«На сегодняшний день Азмун и Дриусси готовятся вместе со всеми к битве за чемпионский титул. О том, что произойдёт летом, сейчас говорить рано. Могу только ещё раз напомнить свою мысль в целом по составу: удерживать того или иного футболиста против его воли не имеет смысла. Это в конечном итоге вредит и команде, и самому игроку», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

На 26-летнего иранца Азмуна претендуют ряд европейских клубов. В СМИ также появилась информация, что 25-летний аргентинец Дриусси желает продолжить карьеру на родине.

Ранее Семак рассказал, что необходимо команде для прогресса.