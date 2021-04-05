Семак: от побед нельзя устать

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Главный тренер петербургского «Зенита» рассказал, что необходимо команде для дальнейшего прогресса.
Семак: от побед нельзя устать
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«От побед нельзя устать. Другое дело, что необходимо уметь сопоставлять собственные амбиции с клубными реалиями. Нужно ловить момент, когда прекращается движение вперёд, происходит застой или же вовсе откат назад. Любой чемпионской команде всегда необходима свежая кровь, чтобы у коллектива не появилась самоуспокоенность, не пропала жажда успеха. Важно не только само по себе золото Российской премьер-лиги, а возможность прогрессировать с точки зрения развития, каких-то изменений. Изначально я предполагал, что неким водоразделом для меня в «Зените» станет окончание второго сезона. Но из-за пандемии, которая перевернула не только футбольный, но и вообще весь мир, затормозив многие процессы, определённый рубеж с переосмыслением каких-то рабочих процессов наступит грядущим летом. Это объективный момент, которого не нужно бояться», — заявил Семак «Спорт-Экспрессу».

«Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Петербургский клуб является действующим чемпионом и обладателем Кубка страны.

Ранее Рианчо выразил мнение, что «Зениту» стоит опасаться «Спартака» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

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