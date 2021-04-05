Рианчо считает, что «Зениту» стоит опасаться «Спартака» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо оценил шансы московской команды в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«К сожалению, на данный момент я мало смотрю футбол. Но не мог не следить за матчем «Спартака». Выездная победа над «Ростовом» Карпина — отличный результат! У «Спартака» очень хорошие шансы на чемпионский титул. Видел календарь красно-белых, команде Тедеско по силам догнать и перегнать «Зенит». Соперники из Санкт-Петербурга должны бояться «Спартака». Гонка за чемпионство только начинается! Главное — это набирать очки в каждой игре», — цитирует Рианчо «Чемпионат».

«Спартак» набрал 47 очков после 24 туров и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У лидирующего «Зенита» — 48 очков и матч в запасе.

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