В «Спартаке» рассказали, как изменился настрой в команде после прихода Промеса
«Довольны ли мы игрой Промеса? Конечно. Он добавил позитива команде. С его участием коллектив поверил в себя. Приход Промеса сыграл положительную роль», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».
В текущем сезоне Промес провёл пять матчей в РПЛ, забил два гола и отдал три результативные передачи. Нидерландец перешёл в «Спартак» в феврале 2021 года из «Аякса».
Ранее Тедеско сравнил Соболева с футболистом «Баварии» Левандовски.