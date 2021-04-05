В «Спартаке» рассказали, как изменился настрой в команде после прихода Промеса

Короткая ссылка
Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (3:2) прокомментировал игру нидерландского легионера команды Квинси Промеса.

«Довольны ли мы игрой Промеса? Конечно. Он добавил позитива команде. С его участием коллектив поверил в себя. Приход Промеса сыграл положительную роль», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Промес провёл пять матчей в РПЛ, забил два гола и отдал три результативные передачи. Нидерландец перешёл в «Спартак» в феврале 2021 года из «Аякса».

Ранее Тедеско сравнил Соболева с футболистом «Баварии» Левандовски.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить