В «Спартаке» рассказали, как изменился настрой в команде после прихода Промеса

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (3:2) прокомментировал игру нидерландского легионера команды Квинси Промеса.

«Довольны ли мы игрой Промеса? Конечно. Он добавил позитива команде. С его участием коллектив поверил в себя. Приход Промеса сыграл положительную роль», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Промес провёл пять матчей в РПЛ, забил два гола и отдал три результативные передачи. Нидерландец перешёл в «Спартак» в феврале 2021 года из «Аякса».

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