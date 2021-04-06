Мостовой: Галицкий всё правильно делает, Гончаренко — молчун

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером «Краснодара».
Мостовой: Галицкий всё правильно делает, Гончаренко — молчун
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Виктор Гончаренко не спасёт «Краснодар». Это не отличное приобретение, это вообще не приобретение — просто бег по кругу, как говорил Макаревич», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Бывший футболист отметил, что его не удивляет назначение Гончаренко.

«Ко всему уже относишься спокойно. Убрали из одной команды, перешёл в другую, тут же оказался в третьей. Туда-сюда ходят. Уже никто не смотрит, кто, как и где работал», — сказал он.

По мнению Мостового, всеми процессами в футбольном клубе «Краснодар» руководит Сергей Галицкий.

«Сергей Галицкий всё правильно делает, потому что он руководит всем процессом. Вот он таких людей и берёт, которые молчат. Виктор Гончаренко — молчун. Я удивился — он работал с ЦСКА четыре года. Четыре года! Мусаев в «Краснодаре» — три года. А я вам могу назвать фамилии, которые вообще никто не называет. И почему?» — сказал он.

Контракт футбольного клуба «Краснодар» с Виктором Гончаренко рассчитан до лета 2023 года.

После 24 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 34 очка и расположился на десятом месте турнирной таблицы.

Ранее «Краснодар» объявил об отставке Мусаева.

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