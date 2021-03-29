Агуэро объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона

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Нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сообщил, что покинет клуб по окончании сезона.
Агуэро объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона
  • Reuters

«Когда определённый этап жизни подходит к концу, то появляется много разных ощущений. У меня останется чувство удовлетворения и гордости после целых 10 сезонов в «Манчестер Сити». В наши времена такой срок в одном клубе для профессионального футболиста — это необычно», — написал Агуэро в Twitter.

Он отметил, что за время его пребывания в клубе «Сити» достиг больших высот, а сама команда навсегда останется в его сердце. 

«Теперь задача поддерживать этот уровень будет лежать на плечах других футболистов. Что касается меня, то я буду работать на пределе до конца сезона, отдавать все свои силы, чтобы выиграть ещё больше титулов и принести радость нашим фанатам. А потом начнется новый этап с новыми вызовами», — говорится в сообщении.

Агуэро выступал за «Манчестер Сити» с 2011 года. За это время аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Он забил 257 мячей и отметился 73 результативными передачами в 384 матчах.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в полуфинале Кубка Англии.

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