Агуэро объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона

Нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сообщил, что покинет клуб по окончании сезона.

«Когда определённый этап жизни подходит к концу, то появляется много разных ощущений. У меня останется чувство удовлетворения и гордости после целых 10 сезонов в «Манчестер Сити». В наши времена такой срок в одном клубе для профессионального футболиста — это необычно», — написал Агуэро в Twitter.

Он отметил, что за время его пребывания в клубе «Сити» достиг больших высот, а сама команда навсегда останется в его сердце.

«Теперь задача поддерживать этот уровень будет лежать на плечах других футболистов. Что касается меня, то я буду работать на пределе до конца сезона, отдавать все свои силы, чтобы выиграть ещё больше титулов и принести радость нашим фанатам. А потом начнется новый этап с новыми вызовами», — говорится в сообщении.

Агуэро выступал за «Манчестер Сити» с 2011 года. За это время аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Он забил 257 мячей и отметился 73 результативными передачами в 384 матчах.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в полуфинале Кубка Англии.