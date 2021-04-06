Матчи Евро-2020 в Риме пройдут со зрителями

Итальянская федерация футбола (FIGC) объявила, что все матчи чемпионата Европы по футболу — 2020 пройдут в присутствии болельщиков на трибунах.

Как сообщает пресс-служба FIGC, соответствующее разрешение было получено от Министерства здравоохранения Италии.

«Мы получили сигнал об улучшении ситуации, который незамедлительно передадим УЕФА», — заявил президент FIGC Габриэле Гравина.

Матчи Евро-2020 в Риме будут проходить на «Стадио Олимпико», вмещающем 72 689 зрителей. Запланированы три игры группового этапа и один из четвертьфиналов.

Ранее появилась информация, что все города — хозяева Евро-2020 выразили готовность проводить матчи со зрителями.