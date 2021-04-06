СМИ: Все города — хозяева Евро-2020 выразили готовность проводить матчи со зрителями

Все 12 городов, которые будут принимать матчи чемпионата Европы-2020, сообщили Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о готовности допустить болельщиков на трибуны.

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, местные организаторы должны были до 7 апреля уведомить об этом УЕФА, иначе они рисковали потерять право на проведение матчей турнира. Ожидается, что все стороны подтвердят присутствие болельщиков, когда они подадут свои заявки 7 апреля. При этом в некоторых городах готовы допустить зрителей в количестве 10% от вместимости стадиона, что не устраивает УЕФА и президента данной организации Александера Чеферина. Окончательное решение о допуске зрителей на матчи Евро-2020 будет принято до 20 апреля.

Также в материале издания сообщается, что наиболее проблемным из городов является Дублин. Представитель Министерства спорта Ирландии заявил, что правительство на данный момент не в состоянии дать гарантии минимального показателя количества зрителей.

Перенесённый из-за пандемии коронавируса Евро-2020 будет проходить с 11 июня по 11 июля 2021 года. Санкт-Петербург на Евро-2020 должен принять три матча группового этапа (Бельгия — Россия, Финляндия — Россия, Финляндия — Бельгия), а также один четвертьфинал.

Ранее Черчесов заявил, что Дзюба будет капитаном сборной России на Евро-2020.