Черчесов заявил, что Дзюба будет капитаном сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что капитаном национальной команды на чемпионате Европы ближайшим летом будет форвард «Зенита» Артём Дзюба.

«Если бы меня напрягала ситуация, что у Артёма не складываются отношения с болельщиками, то его бы сейчас не было. Он бы не был капитаном команды. Я тогда говорил, до этого сбора говорил и сейчас говорю. Капитан команды на чемпионате Европы — Артём Дзюба. Я надеюсь, что он будет здоров и готов. Это же капитан команды, а не капитан болельщиков, не капитан экспертов и не капитан комментаторов. Мы видим, кто в команде может ей управлять», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах Старого Света.

Ранее Черчесов рассказал, как строит отношения с футболистами сборной России.