Черчесов рассказал, как строит отношения с футболистами сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как строит отношения с игроками национальной команды.

«Это всегда ситуативно. Если я чувствую, что футболисту нужен совет, могу ему набрать. Необязательно ждать сбора национальной команды. Бывают различные обстоятельства. Иногда на сборе случаются моменты, когда нет повода для общения с игроком. Если футболист сам к тебе обращается, то надо понимать зачем. Он должен зайти и выйти от тебя сильнее. А бывают моменты, когда надо поговорить, но я до конца не понимаю, каким образом. И это тот случай, когда лучше промолчать», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Ранее Черчесов признал, что у сборной России есть зависимость от Дзюбы.