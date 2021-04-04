Черчесов признал, что у сборной России есть зависимость от Дзюбы

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что команда зависима от нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.
Черчесов признал, что у сборной России есть зависимость от Дзюбы
  • Reuters

«Любая команда зависима от лидера. Сборная России имеет «дзюбозависимость». «Барселона» имеет «мессизависимость». «Милан» имеет «ибразависимость». Не будет Ибрагимовича — найдут другого Ибрагимовича», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Дзюба занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России. На его счету 29 голов в 50 матчах за национальную команду. Рекордсменом является Александр Кержаков с 30 мячами.

Ранее Черчесов рассказал о своём самочувствии после того, как вакцинировался от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить