Черчесов признал, что у сборной России есть зависимость от Дзюбы
- Reuters
«Любая команда зависима от лидера. Сборная России имеет «дзюбозависимость». «Барселона» имеет «мессизависимость». «Милан» имеет «ибразависимость». Не будет Ибрагимовича — найдут другого Ибрагимовича», — цитирует Черчесова «Чемпионат».
Дзюба занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России. На его счету 29 голов в 50 матчах за национальную команду. Рекордсменом является Александр Кержаков с 30 мячами.
Ранее Черчесов рассказал о своём самочувствии после того, как вакцинировался от коронавируса российским препаратом «Спутник V».