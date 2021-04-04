Черчесов признал, что у сборной России есть зависимость от Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что команда зависима от нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Любая команда зависима от лидера. Сборная России имеет «дзюбозависимость». «Барселона» имеет «мессизависимость». «Милан» имеет «ибразависимость». Не будет Ибрагимовича — найдут другого Ибрагимовича», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Дзюба занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России. На его счету 29 голов в 50 матчах за национальную команду. Рекордсменом является Александр Кержаков с 30 мячами.

Ранее Черчесов рассказал о своём самочувствии после того, как вакцинировался от коронавируса российским препаратом «Спутник V».