Черчесов рассказал о самочувствии после вакцинации «Спутником V»

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своём самочувствии после того, как вакцинировался от коронавируса российским препаратом «Спутник V».
Черчесов рассказал о самочувствии после вакцинации «Спутником V»
  • © РФС

«Уверен, что «Спутник V» — это лучший препарат на сегодняшний день. Если мой пример кого-то мотивирует, буду рад. На сборах в октябре и ноябре прошлого года выпадало много игроков и персонала. Я же не имею права выпадать из обоймы. Кстати, уровень антител у меня соответствующий. Всё нормально, без побочных эффектов. Если только поражение от Словакии не считать таковым», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

«Спутник V» является вакциной от коронавируса российского производства.

В третьем туре отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 сборная России на выезде проиграла команде Словакии (1:2).

Ранее Черчесов заявил, что допускает вариант с выходом Головина и Миранчука в основе сборной России.

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