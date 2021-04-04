Черчесов заявил, что допускает вариант с выходом Головина и Миранчука в основе сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможности одновременного использования полузащитника «Монако» Александра Головина и хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.
Черчесов заявил, что допускает вариант с выходом Головина и Миранчука в основе сборной России
  • РИА Новости

«Смотря какой соперник и какие задачи. Зависит от слабых сторон оппонента. Всё реально. Если они оба в хорошем состоянии, то это один из наших тактических вариантов. Другой момент, что существуют фамилии, а есть готовность в конкретный момент», — сказал Черчесов в интервью «Чемпионату».

Ранее Черчесов высказался о возможном возвращении голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в сборную России.

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