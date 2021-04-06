РЕН ТВ покажет матч «Реал» — «Барселона»

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Матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» покажет телеканал РЕН ТВ.
РЕН ТВ покажет матч «Реал» — «Барселона»
  • Reuters

Как сообщает «Спорт-Экспресс», генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин подтвердил эту информацию.

Встреча «Реала» и «Барселоны» пройдёт 10 апреля. Начало игры — в 22:00 мск.

После 29 туров чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 63 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице. Каталонская «Барселона» с 65 очками идёт на второй позиции. На первой строчке — «Атлетико Мадрид», набравший 66 очков.

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