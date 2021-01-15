Почеттино стал самым высокооплачиваемым тренером в истории ПСЖ

Новый главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино стал самым высокооплачиваемым тренером за всю историю клуба.

Об этом сообщает L’Equipe. По информации источника, зарплата аргентинца составляет €940 тыс. в месяц. Это примерно €11,3 млн. в год до вычета налогов.

48-летний аргентинец пришёл на смену Томасу Тухелю 2 января 2021 года. Под руководством Почеттино ПСЖ уже выиграл Суперкубок Франции, одолев «Марсель».

Ранее стало известно, что футболист «Марселя» Гонсалес ответил на провокационный пост Неймара в Twitter.