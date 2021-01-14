Футболист «Марселя» Гонсалес ответил на провокационный пост Неймара в Twitter

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Нападающий ПСЖ Неймар и защитник «Марселя» Альваро Гонсалес устроили перепалку в социальных сетях после матча команд за Суперкубок Франции по футболу.
Футболист «Марселя» Гонсалес ответил на провокационный пост Неймара в Twitter
  • Reuters

После победы ПСЖ Неймар опубликовал в Twitter своё фото с подписью «Король, не правда ли, Альваро?» На это Гонсалес выложил фотографию, на которой он хватает Неймара за голову во время игры, и подписал снимок следующим образом: «Мои родители всегда учили меня выносить мусор».

Напомним, что в сентябре между игроками уже происходил конфликт в матче чемпионата Франции. Тогда в ходе потасовки Неймар получил красную карточку и ударил Гонсалеса. По информации прессы, футболисты оскорбили друг друга.

Ранее ПСЖ обыграл «Марсель» и стал обладателем Суперкубка Франции.

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