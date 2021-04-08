«Бавария» потерпела первое поражение в ЛЧ с марта 2019 года

Мюнхенская «Бавария» не сумела продлить свою беспроигрышную серию в Лиге чемпионов УЕФА.

Поражение от французского «Пари Сен-Жермен» стало для «Баварии» первым с 13 марта 2019 года, когда мюнхенская команда уступила английскому «Ливерпуля» со счётом 1:3.

В последующих 20 матчах «Бавария» 18 раз одержала победы, в том числе в финале сезона-2019/20, и ещё дважды сыграла вничью.

В матче с ПСЖ мюнхенцы впервые с 2017 года пропустили два мяча в первом тайме. В предыдущий раз подобное произошло на групповом этапе, также в игре с парижанами.

Ранее сообщалось, что дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть «Баварию» в первом матче 1/4 финала ЛЧ.