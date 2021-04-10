«Провал клуба, но не игрока»: можно ли считать переход Кокорина в «Фиорентину» одним из худших трансферов зимы

Переход Александра Кокорина в «Фиорентину» продолжает укрепляться в статусе одного из самых неудачных в зимнее трансферное окно. С момента переезда во Флоренцию российский нападающий провёл на поле суммарно 77 минут и пропустил четыре матча подряд, а в воскресенье не сможет принять участие в игре с «Аталантой». При этом бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев придерживается мнения, что приобретение Кокорина является провалом для клуба, а не самого игрока, а известный агент Алексей Сафонов считает, что в будущем российский форвард сможет проявить себя в Серии А.

Александр Кокорин продолжает испытывать серьёзные проблемы после перехода в стан «Фиорентины». Как сообщили в пресс-службе клуба, возвращение нападающего в состав в очередной раз отсрочено. Футболист не только не сможет помочь своей команде в матче 30-го тура с «Аталантой», но и, как предполагают в «Спорт-Экспрессе», вероятно, окажется вне заявки в игре с «Сассуоло» в 31-м. Таким образом, уже в следующие выходные россиянин рискует пропустить шестую встречу подряд. С учётом того, что ранее он лишь трижды выходил на поле в составе «фиалок», а ещё дважды наблюдал за выступлением партнёров со скамейки, его переезд на Апеннины всё больше рассматривается как провал.

В успех Кокорина в Серии А изначально верилось с трудом. По крайней мере, для этого не было серьёзных предпосылок. В составе «Спартака» форвард смотрелся крайне посредственно — как в плане качества игры, так и продуктивности. Два гола с пенальти и одна результативная передача — не то, чего ждут от одного из самых высокооплачиваемых футболистов команды с зарплатой €3 млн в год. И это не считая подъёмных (по информации СМИ, составивших ещё €4 млн).

Ближе к середине декабря появились слухи, что у Кокорина проблемы не только с игрой, но и с дисциплиной. Так, сообщалось, что футболист должен был проводить индивидуальные тренировки в Москве, но вместо этого отправился отдыхать на Мальдивы. С учётом всего этого решение продать форварда в «Фиорентину» стало предельно логичным и обоснованным — как минимум для одного из клубов.

Наверняка многие надеялись, что в новом для себя чемпионате Кокорин неожиданно преобразится и станет похож на самого себя образца сезона-2017/18, в ходе которого он забил 19 мячей и отдал четыре передачи. Но во Флоренции его проблемы никуда не исчезли. Поначалу он появлялся на поле, но не мог продемонстрировать что-либо внушительное, а в начале марта и вовсе получил травму. Повреждение прямой мышцы бедра вывело его из строя более чем на месяц, и на данный момент неизвестно, сумеет ли спортсмен продолжить выступление в нынешнем сезоне. Александр уже пропустил четыре встречи Серии А подряд — на одну больше, чем сыграл, — а к концу месяца баланс может стать совсем неприглядным.

Самое странное в ситуации с россиянином, что нет никакой точной информации относительно сроков его возвращения. Изначально оно планировалось на середину марта, но в итоге обернулось поездкой в римскую клинику «Вилла Стюарт», в которой в 2018 году Кокорин проходил операцию на крестообразных связках колена. 30 марта сообщалось о возобновлении индивидуальных тренировок и перспективе восстановиться к встрече с «Аталантой», но в итоге и это не подтвердилось. Причин может быть несколько: либо реабилитация проходит не так быстро, как планировалось, либо вскрылись более серьёзные проблемы.

Но даже если оставить всё это за скобками и посмотреть исключительно на спортивные результаты, то картина не сильно преобразится. Даже когда Александр был здоров, он выступал крайне неудачно и не оправдывал вложенные в него средства. Во всех трёх встречах он выходил на замену и провёл на поле суммарно 79 минут. При этом за отведённое ему время он не отметился ни одним результативным действием и запомнился лишь получением жёлтой карточки в концовке игры с «Удинезе».

Безусловно, за подобное время не так просто продемонстрировать впечатляющую статистику, но проблема в том, что появления Кокорина на поле не приносили никакой пользы его новому коллективу. За отведённое время он не нанёс ни одного удара по воротам и исполнил всего 26 передач, две из которых — после стандартов. Также в актив ему можно занести разве что пять прессинг-действий и один перехват — но это слишком мало для форварда, трансфер которого обошёлся в €4,5 млн (по информации Transfermarkt). Также стоит отметить, что при нём команда пропустила два мяча, а забила всего один. При этом показатель ожидаемых голов (xG) у соперника в этот период был заметно выше (0,6—2,0).

Неудивительно, что мало кто из сменивших клуб зимой нападающих не сумел превзойти достижения Кокорина. Если брать в расчёт исключительно футболистов не младше 30 лет (в марте Александр отметил юбилей), перешедших в клуб из топ-5 европейских лиг, то по продуктивности россиянин уступил Исламу Слимани (2 + 3, «Лион»), Папу Гомесу (1 + 0, «Севилья»), Антони Модесте (1 + 0, «Кёльн»), Факундо Феррейре (1 + 0, «Сельта») и Самуэлю Ди Кармине (0 + 1, «Кротоне»). И это при том, что лишь трансфер бывшего игрока «Аталанты» обошёлся дороже (€5,5 млн). Остальные перешли либо в статусе свободных агентов, либо в аренду, что менее рискованно и затратно для команды.

В связи с этим трансфер Кокорина уж точно имеет право рассматриваться как один из самых неудачных в зимнее трансферное окно. «Фиорентина» заплатила солидную сумму за переход футболиста, которого рекомендовали сами Фабио Капелло и Роберто Манчини, но на выходе пока не получила никаких дивидендов. Александра уже успели неоднократно раскритиковать болельщики, а итальянские журналисты поспешили сравнить с одиозным Марио Балотелли. Однако в данной ситуации вина лежит не только на самом игроке, но и на клубе.

«У Кокорина крайне сложная ситуация, вызванная системными травмами. В «Фиорентине» он находился в плохом состоянии, был далёк от своей лучшей формы. Ведь мало появляться на поле, надо быть в кондициях. А если тебя постоянно беспокоят повреждения, то ты банально не успеваешь их набрать», — заявил RT бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев.

Конечно, Кокорин пока не справился со своими обязанностями, что подтверждается статистикой. Но что касается повреждений, здесь его вины нет. Травмы являются неотъемлемой составляющей жизни спортсмена. Карьера многих футболистов получилась значительно менее впечатляющей из-за проблем со здоровьем, но обвинять их самих в этом довольно странно. Что касается Александра, вопрос лишь в том, проявились эти проблемы уже во время выступлений за «фиалок» или о них было известно заранее. В первом случае всё можно списать на несчастный случай, а во втором стоит спросить с медицинского департамента и руководства клуба.

«Прежде чем приобретать игрока, любой клуб проводит медицинское обследование. Видимо, где-то произошёл прокол, недостаточно точно оценили состояние Кокорина. Если футболист постоянно находится в лазарете, значит, у него есть хронические проблемы со здоровьем, связанные с суставами или позвоночником. В первую очередь клубу нужно спросить с медиков. Хотя не исключено, что руководство знало об этом, но всё равно решило провести трансфер. Посчитали, что за такие небольшие деньги стоит заполучить игрока. А со временем он восстановится и будет выступать», — предположил Гаджиев.

Примечательно, что вплоть до 2018 года Кокорин пропустил из-за травм 69 дней и три матча в сумме. А после перехода в «Спартак» уже четырежды выбывал на срок более двух недель. По мнению известного агента Алексея Сафонова, причиной тому может быть не разрыв крестообразных связок в преддверии домашнего чемпионата мира, а нахождение за решёткой после инцидентов с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком, главой департамента Моспромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.

«Год в тюрьме бесследно не проходит. Одно дело, когда тебе каждый день делают массаж, проводят прочие восстановительные процедуры. Не исключаю, что всё это повлияло на состояние Кокорина», — предположил бывший агент Артёма Дзюбы.

Гаджиев также считает, что поведение Кокорина вне поля могло стать причиной его проблем со здоровьем.

«В его адрес много критики, но справедлива лишь половина. Да, его образ жизни не соответствовал профессиональным нормам — и это могло стать одной из причин его повышенной травматичности. Кокорин — очень одарённый футболист, с этим никто не спорит. Но к таланту нужно относиться бережно», — отметил он.

При этом Гаджиев частично согласен с тем, что трансфер Кокорина можно считать провалом — но не для игрока, а для клуба. Ведь это «Фиорентина» сделала ставку на форварда и заплатила за него деньги.

«Это исключительно провал клуба, но не игрока. «Фиорентина» заплатила за него деньги, а футболист по тем или иным причинам не может выступать. Для Александра этот трансфер был бы неудачей в том случае, если бы он находился в хорошей спортивной форме, но не мог выдержать конкуренцию. Травма — это в какой-то степени болезнь. Поэтому справедливо говорить, что с ним случилась беда», — отметил Гаджиев.

Что касается перспектив, то Сафонов не собирается списывать Кокорина со счетов. По его словам, причиной неудач может стать отсутствие полноценной подготовки вместе с коллективом, а выводы можно будет делать только по окончании первой части сезона-2021/22.

«Я бы не списывал Кокорина со счетов. Необходимо учитывать, что он пришёл посередине чемпионата. Возможно, находился в разобранном состоянии, а потом в дело вмешались травмы. Но у него длительный контракт с «Фиорентиной». Летом он пройдёт предсезонку с командой, и уже в начале следующего сезона можно будет делать выводы. Лично я оптимистично настроен на его счёт. Думаю, он способен заиграть», — заключил Сафонов.