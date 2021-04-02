Итальянский журналист высказался о перспективах Кокорина в «Фиорентине»

Итальянский журналист Танкреди Палмери высказал мнение о перспективах российского форварда Александра Кокорина во флорентийской «Фиорентине».

«Александр прибыл в команду при уже бывшем главном тренере Чезаре Пранделли, которого недавно уволили. Кокорин и при нём не получил места в составе, тогда почему должен получить его сейчас, когда командой руководит Якини, который его не подписывал? Плюс ко всему с того момента, как Кокорин прибыл во Флоренцию, очень сильно прибавил его конкурент по атаке Влахович. Так что Александру будет тяжело бороться за место в старте. Новый тренер «Фиорентины» Якини обычно использует только одного чистого форварда. Прогнозы для Александра не очень хорошие. Но Кокорин — инвестиция «Фиорентины», так что они заинтересованы в том, чтобы она оправдалась. Нужно дождаться ближайших матчей», — приводит слова Палмери Sport24.

Он отметил, что Кокорин должен заслужить доверие тренера и выиграть конкуренцию у Влаховича, чтобы регулярно получать игровое время.

«Кокорину будет очень трудно. Влахович сейчас — одна из молодых восходящих звёзд. Возможно, Александру стоит поменять команду, найти ту, где он будет играть регулярно», — добавил журналист.

После своего перехода в феврале Кокорин провёл за «Фиорентину» всего три матча, не сумев отличиться результативными действиями.

Ранее главный тренер «Фиорентины» рассказал, как проходит восстановление Кокорина.