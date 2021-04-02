Главный тренер «Фиорентины» рассказал, как проходит восстановление Кокорина

Главный тренер итальянской «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о состоянии российского форварда Александра Кокорина.

«Я разговаривал с Кокориным. Он работает с физиотерапевтами, чтобы решить ту проблему, которая не позволяла ему тренироваться с командой», — приводит слова Якини fiorentina.it.

Кокорин провел в «Фиорентине» три матча, не сумев отличиться результативными действиями.

«Фиорентина» после 28 матчей занимает 14-е место в серии А, набрав 29 очков.

Ранее Кокорин затруднился назвать сроки своего возвращения на поле.