Главный тренер «Фиорентины» рассказал, как проходит восстановление Кокорина
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«Я разговаривал с Кокориным. Он работает с физиотерапевтами, чтобы решить ту проблему, которая не позволяла ему тренироваться с командой», — приводит слова Якини fiorentina.it.
Кокорин провел в «Фиорентине» три матча, не сумев отличиться результативными действиями.
«Фиорентина» после 28 матчей занимает 14-е место в серии А, набрав 29 очков.
Ранее Кокорин затруднился назвать сроки своего возвращения на поле.