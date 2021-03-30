Кокорин затруднился назвать сроки своего возвращения на поле

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Российской форвард «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о своём самочувствии после того, как вернулся к тренировкам.
Кокорин затруднился назвать сроки своего возвращения на поле
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«Я рад, что сумел вернуться к тренировкам. Теперь с нетерпением жду возможности выйти на поле в официальном матче и помочь команде. Мне пришлось побывать в Риме, пройти определённые процедуры. Необходимо проделать ещё некоторую работу. Очень жду момента, когда смогу снова помогать своим партнёрам», — приводит слова Кокорина пресс-служба клуба.

В последний раз россиянин появлялся на поле 3 марта в матче 25-го тура серии А с «Ромой» (1:2).

Ранее сообщалось, что Кокорин вернулся к тренировкам в составе «Фиорентины».

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