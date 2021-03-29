СМИ: Кокорин вернулся к тренировкам в составе «Фиорентины»

Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин вернулся в расположение команды.

Как сообщает firenzeviola.it, Кокорин вернулся во Флоренцию из римской клиники, где лечился после травмы, которую получил в матче с «Ромой». Отмечается, что форвард сдал тест на коронавирус и возвращается к индивидуальным тренировкам.

Скорее всего, футболист будет включён в заявку «Фиорентины» на матч с «Аталантой» 11 апреля.

Кокорин перешёл в флорентийскую команду зимой из московского «Спартака». Россиянин пока провёл за «Фиорентину» три матча и не забил ни одного мяча.

Ранее новый тренер «Фиорентины» высказался о перспективах Кокорина в клубе.