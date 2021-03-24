Новый тренер «Фиорентины» высказался о перспективах Кокорина в клубе

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Новый главный тренер итальянской «Фиорентины» Джузеппе Якини поделился мнением о перспективах российского нападающего команды Александра Кокорина.
Новый тренер «Фиорентины» высказался о перспективах Кокорина в клубе
  • globallookpress.com

«Ещё не встречался с Кокориным, но надеюсь, он сможет быстро освоиться. Встречусь с ним завтра, как и со всеми остальными. В целом самое главное — вернуть команде единство и дух, чтобы набрать очки и обезопасить себя от вылета», — цитирует Якини Football Italia.

Кокорин перешёл в команду из Флоренции зимой. Россиянин пока провёл за «Фиорентину» три матча и не забил ни одного мяча.

Ранее экс-менеджер сборной России высказался о восстановлении Кокорина.

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